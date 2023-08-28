Объявила голодовку в церкви. Мать главы футбола Испании защищает сына после скандального поцелуя на церемонии награждения ЧМ-2023 28 августа, 14:32 Рубиалес и Эрмосо (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Луис Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании после того, как ей вручили золотую медаль.



Анхелес Бехар, мать временно отстраненного от должности президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса, заперлась в церкви и объявила голодовку. Об этом сообщает Marca.

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Бехар со своей сестрой заперлась в церкви города Мотриль. Она заявила, что будет продолжать голодовку, пока «бесчеловечная и кровавая охота идет на ее сына».

Напомним, Рубиалес был отстранен от своей должности по решению дисциплинарного комитета ФИФА. Дело в том, что во время церемонии награждения победителей чемпионата мира Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.

Me dicen que este video del presidente de la federación espaÑola de fútbol, Luís Rubiales, no hay que hacerlo rular, y lo están censurando



¿Asqueroso? Es poco pic.twitter.com/A5548h6Eyj — VIQUI ||☆|| (@viquirepublica) August 20, 2023

Мать Рубиалеса считает, что поцелуй между ее сыном и Эрмосо произошел по взаимному согласию, о чем свидетельствуют фотографии, что говорит об отсутствии сексуального насилия. Бехар призвала к пониманию всех, так как это может случиться с кем угодно.

«Это был абсолютно спонтанный взаимный жест из-за огромной радости от победы на чемпионате мира», — так комментировала поцелуй Дженнифер Эрмосо.

Напомним, что во время финала женского чемпионата мира болельщик выбежал на поле в футболке в поддержку Украины.

