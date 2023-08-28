Объявила голодовку в церкви. Мать главы футбола Испании защищает сына после скандального поцелуя на церемонии награждения ЧМ-2023

28 августа, 14:32
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Рубиалес и Эрмосо (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Рубиалес и Эрмосо (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Луис Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании после того, как ей вручили золотую медаль.

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Анхелес Бехар, мать временно отстраненного от должности президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса, заперлась в церкви и объявила голодовку. Об этом сообщает Marca.

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Бехар со своей сестрой заперлась в церкви города Мотриль. Она заявила, что будет продолжать голодовку, пока «бесчеловечная и кровавая охота идет на ее сына».

Напомним, Рубиалес был отстранен от своей должности по решению дисциплинарного комитета ФИФА. Дело в том, что во время церемонии награждения победителей чемпионата мира Рубиалес поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.

Мать Рубиалеса считает, что поцелуй между ее сыном и Эрмосо произошел по взаимному согласию, о чем свидетельствуют фотографии, что говорит об отсутствии сексуального насилия. Бехар призвала к пониманию всех, так как это может случиться с кем угодно.

«Это был абсолютно спонтанный взаимный жест из-за огромной радости от победы на чемпионате мира», — так комментировала поцелуй Дженнифер Эрмосо.

Напомним, что во время финала женского чемпионата мира болельщик выбежал на поле в футболке в поддержку Украины.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Сборная Испании женский футбол

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