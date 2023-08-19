В Украине отменили футбольный матч из-за ракетного удара по Чернигову

19 августа, 20:26
Поделиться:
Не до футбола (Фото:ФК Чернигов)

Не до футбола (Фото:ФК Чернигов)

В городе должен был пройти поединок чемпионата Первой лиги.

В субботу, 19 августа, российские войска нанесли ракетный удар по драмтеатру в Чернигове. Есть погибшие, более сотни раненых.

Именно в этот день в городе был запланирован футбольный поединок чемпионата Украины в Первой лиге. Местный ФК Чернигов должен был встретиться с ФК Мариуполь.

Видео дня

Однако вскоре черниговский клуб заявил о переносе поединка в связи с запретом на его проведение со стороны ОВА. Новая дата и время проведения матча будут сообщены несколько позже.

Ранее мы давали реакцию Андрея Ярмоленко на удар по его родному городу.

Кроме того, на ракетный удар по Чернигову отреагировала олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X