В Украине отменили футбольный матч из-за ракетного удара по Чернигову 19 августа, 20:26 Не до футбола (Фото:ФК Чернигов)

В городе должен был пройти поединок чемпионата Первой лиги.



В субботу, 19 августа, российские войска нанесли ракетный удар по драмтеатру в Чернигове. Есть погибшие, более сотни раненых.

Именно в этот день в городе был запланирован футбольный поединок чемпионата Украины в Первой лиге. Местный ФК Чернигов должен был встретиться с ФК Мариуполь.

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Однако вскоре черниговский клуб заявил о переносе поединка в связи с запретом на его проведение со стороны ОВА. Новая дата и время проведения матча будут сообщены несколько позже.

Ранее мы давали реакцию Андрея Ярмоленко на удар по его родному городу.

Кроме того, на ракетный удар по Чернигову отреагировала олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.