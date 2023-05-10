Тайный звонок. Арбитру матча Днепр-1 — Металлист сообщили о фиксированном счете — СМИ 10 мая, 08:35 Матч Днепр-1 — Металлист мог быть договорным (Фото:Официальный сайт СК Днепр-1)

Главному арбитру матча 24 тура между Днепром-1 и Металлистом Ярославу Козаку позвонил неизвестный и сказал, что матч закончится с определенным счетом.

По словам журналиста Игоря Цыганика, Козака известили, что Днепр-1 должен выиграть матч со счетом указанным ему по телефону.

«Я расскажу то, что я знаю. Перед игрой Днепр-1 — Металлист, видимо, пока неопределенное лицо позвонило арбитру матча и сказало, что конкретно в этом матче Днепр-1 выиграет с определенным счетом.

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Арбитр этого поединка по всем рекомендациям УЕФА/УАФ поставил в известность свое непосредственное руководство. Он сказал, что такой сигнал есть и передали в УЕФА. УЕФА через всех своих людей, которые им помогают передать дальше. Букмекером, радаром я не знаю. И как следствие некоторые букмекерские конторы сняли ставки на эту игру.

Звонок был зафиксирован в рапорте об этом поединке. Сейчас идет расследование. Кто звонил? Вот этот вопрос. Кто звонил арбитру матча? Насколько я понимаю, он назвал тот результат, который не состоялся в этом матче.

Я требую, чтобы было расследование. И самое главное, кто звонил арбитру? Это очень легко определить!", — сказал Игорь Цыганик.

Ранее сообщалось, что матч 19-го тура УПЛ между Ингульцом и Минаем мог быть договорным.