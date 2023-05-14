Забросали футболистов дымовыми шашками. Фанаты сорвали матч чемпионата Нидерландов — видео
В таких условиях играть было невозможно (Фото:twitter.com/ryanveeman)
Игра 32‑го тура чемпионата Нидерландов между Гронингеном и Аяксом была прервана из‑за беспорядков на трибунах.
Главный арбитр встречи несколько раз останавливал поединок из‑за брошенных на поле дымовых шашек. Позднее один из болельщиков выбежал на поле с транспарантом, требуя отставки руководства Гронингена.
На 32‑й минуте судья вновь приостановил встречу и принял решение, что она будет доиграна в другой день. На момент приостановки матча счет был — 0:0.
Аякс с 63 очками занимает третье место в таблице, Гронинген (18 очков) идет на предпоследней, 17‑й позиции.
Напомним, что сегодня досрочно чемпионом Нидерландов стал Фейеноорд. Для клуба — это 16-й титул в истории. Больше лишь у ПСВ (24) и Аякса (36).