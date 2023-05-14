Забросали футболистов дымовыми шашками. Фанаты сорвали матч чемпионата Нидерландов — видео

14 мая, 21:38
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В таких условиях играть было невозможно (Фото:twitter.com/ryanveeman)

В таких условиях играть было невозможно (Фото:twitter.com/ryanveeman)

Игра 32‑го тура чемпионата Нидерландов между Гронингеном и Аяксом была прервана из‑за беспорядков на трибунах.

Главный арбитр встречи несколько раз останавливал поединок из‑за брошенных на поле дымовых шашек. Позднее один из болельщиков выбежал на поле с транспарантом, требуя отставки руководства Гронингена.

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На 32‑й минуте судья вновь приостановил встречу и принял решение, что она будет доиграна в другой день. На момент приостановки матча счет был — 0:0.

Аякс с 63 очками занимает третье место в таблице, Гронинген (18 очков) идет на предпоследней, 17‑й позиции.

Напомним, что сегодня досрочно чемпионом Нидерландов стал Фейеноорд. Для клуба — это 16-й титул в истории. Больше лишь у ПСВ (24) и Аякса (36).

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол чемпионат Нидерландов

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