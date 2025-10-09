Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от поединка сине-желтых с Исландией в отборе на чемпионат мира 2026 года.

По мнению титулованного специалиста, команда Сергея Реброва не сможет одержать выездную победу, а сыграть вничью позволит осторожный футбол.

«Я уже говорил, что на сегодняшний день Исландия не та команда, что была раньше. Она стала сильнее, и это видно по результатам.

Сборной Украины будет трудно добиться нужного для себя счета, если команда Сергея Реброва будет продолжать играть в таком же духе, как и в предыдущих поединках отборочного турнира. Понятно, что нам нужна победа, но в нее я не очень верю. Боюсь, что сине-желтые не выиграют.

Все зависит от того, какую тактику выберет Сергей Ребров. Исландия очень дисциплинированная команда. Если мы будем действовать так, как я вижу, а это осторожный футбол, то счет будет 1:1. Если же с первых минут сборная Украины побежит вперед, то все может закончиться для нас поражением", — цитирует Сабо Meta.ua.

Матч между Исландией и Украиной состоится 10 октября в Рейкьявике. Начало в 21:45. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка с видеповторами голов.

Ранее сообщалось, что Ребров сделал замену в сборной Украины перед матчами отбора ЧМ-2026.