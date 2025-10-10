Довбик в запасе. Ребров объявил стартовый состав Украины на игру с Исландией в отборе ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился со стартовым составом сине-желтых на выездной поединок отбора ЧМ-2026 против Исландии.

Позицию центрфорварда займет Владислав Ванат, а не Артем Довбик. В полузащите с первых минут после годичного перерыва сыграет Руслан Малиновский.

Стартовый состав Украины на матч с Исландией:

Трубин — Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Гуцуляк, Калюжный, Малиновский, Шапаренко, Судаков — Ванат

Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Сваток, Бондарь, Бражко, Довбик, Назаренко, Очеретько, Бондаренко, Волошин, Велетень.

Матч Исландия — Украина начнется в 21:45 по Киеву. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка с видеповторами голов.

На старте отборочной кампании Исландия разгромила Азербайджан — 5:0 и проиграла Франции — 1:2. Украина проиграла Франции — 0:2 и сыграла вничью с Азербайджаном — 1:1.

