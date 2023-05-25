Затопило Кривой Рог: Матч украинской Премьер-лиги был отложен из-за ливня — видео 25 мая, 16:50 Матч Кривбасс — Металлист отложен из-за ливня (Фото:ФК Кривбасс)

В рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги Кривбасс должен был принимать Металлист, но начало игры отложено.

Старт поединка чемпионата Украины был запланирован на 15:00, но он до сих пор не начался из-за сильного ливня.

Прямо сейчас на стадионе криворожского клуба Горняк представители Кривбасса любыми способами пытаются убрать воду с футбольного газона.

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Фото: ФК Кривбасс

Фото: ФК Кривбасс

Отмечается, что главный арбитр встречи Александр Дердо дал разрешение проводить поединок. Начало матча ориентировочно в 17:10.

Ранее сообщалось, что клуб Премьер-лиги больше не рассматривает трансфер защитника сборной Украины.