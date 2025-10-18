Футболисты устроили акцию протеста во время матча Ла Лиги (Фото: x.com/PolymarketFC)

В 9-м туре чемпионата Испании Овьедо дома проиграл Эспаньолу (0:2). Впрочем, больше всего запомнились не счет или сама игра, а первые секунды встречи, которые даже не попали в прямую трансляцию.

После стартового свистка на поле футболисты 15 секунд просто стояли в знак несогласия с разрешением Ла Лиги провести матч между Вильярреалом и Барселоной в США. В этот самый момент режиссеры прямой трансляции решили показать кадры из-за пределов стадиона в течение первых 25 секунд игры. В конце концов, затем матч между командами начался.

Отметим, профсоюз испанских футболистов объявил, что подобные акции пройдут на всех матчах девятого тура Ла Лиги. Капитаны всех 20 команд Высшего дивизиона, включая Барселону и Вильярреал, поддержали эту идею.

«Игроки проведут символический протест, чтобы осудить отсутствие прозрачности, диалога и последовательности со стороны Ла Лиги относительно возможности проведения матча в США», — цитирует профсоюз ESPN.

Напомним, на прошлой неделе Ла Лига официально подтвердила, что матч Барселона — Вильярреал состоится 20 декабря в Майами.

Ранее главный тренер каталонцев Ганс-Дитер Флик заявил, что игроки были недовольны необходимостью преодолеть 7200 километров, чтобы сыграть игру регулярного сезона в США.



«Мои игроки недовольны, я недоволен, но Ла Лига решила, что мы сыграем этот матч», — сказал Флик.

В то же время президент Барселоны Жуан Лапорта оправдывал это решение, заявив, что это возможность для дальнейшего продвижения на американский спортивный рынок.

Добавим, что 18 октября Барселона будет принимать Жирону, а Вильярреал сыграет против Бетиса.

Кстати, ранее в Италии игроки возмутились из-за проведения матча Серии А на другом континенте — они вынуждены почти сутки добираться на игру.