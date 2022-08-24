Впервые в истории украинской Премьер-лиги матч приостановили из-за воздушной тревоги 24 августа, 16:49 Футболисты играют в экстремальных условиях (Фото:ФК Металлист)

Матч Рух — Металлист, который проходит во Львове, был прерван из-за воздушной тревоги, что стало первым подобным случаем в истории украинской Премьер-лиги.

Из-за воздушной тревоги команды не смогли доиграть первый тайм.

Матч был прерван на 44-й минуте при счете 1:1, после чего футболисты отправились в бомбоубежище.

После отбоя футболисты вернулись в игру, однако уже через несколько минут снова вынуждены были покидать поле, поскольку воздушная тревога прозвучала во второй раз за матч.

Видео дня

Футболисты Руха и Металлиста уже в третий раз за день вынуждены направляться в бомбоубежище, так как во время разминки перед началом матча во Львове также звучала воздушная тревога.

Это первый случай в истории украинской Премьер-лиги, когда пришлось приостанавливать матч из-за угрозы обстрелов. Ранее такое случалось только в молодежном чемпионате 22 августа, когда встречу Черноморца с Вересом прерывали на 25 минут.

Ранее сообщалось, что Рух не допустил к матчу с Металлистом съемочную группу Setanta Sports, которая является официальным транслятором украинской Премьер-лиги.

Рух планировал транслировать матч на своем клубном YouTube-канале, но видеохостинг заблокировал показ поединка из-за нарушения авторских прав.

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