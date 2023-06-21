Матч отбора к Евро-2024 приостановили из-за сильного дождя — видео

21 июня, 08:32
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Шотландия — Грузия (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Шотландия — Грузия (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Поединок отбора на чемпионат Европы между Шотландией и Грузией прервали на 11 минуте. Ранее из-за ливня приостановили матч Кривбасса в УПЛ.

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На шестой минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Макгрегора, однако впоследствии команды были вынуждены сойти с поля из-за непогоды.

Матч возобновили через один час и сорок минут, когда организаторы полностью убрали воду с футбольного поля.

Видео дня

Twitter: Squawka
Фото: Twitter: Squawka
Twitter: Squawka
Фото: Twitter: Squawka
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Отметим, что Шотландия победила Грузию со счетом — 2:0.

Ранее сообщалось, что Роналду сыграл 200-й матч за сборную Португалии.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Сборная Шотландии

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