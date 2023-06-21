Матч отбора к Евро-2024 приостановили из-за сильного дождя — видео
Шотландия — Грузия (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)
Поединок отбора на чемпионат Европы между Шотландией и Грузией прервали на 11 минуте. Ранее из-за ливня приостановили матч Кривбасса в УПЛ.
На шестой минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Макгрегора, однако впоследствии команды были вынуждены сойти с поля из-за непогоды.
Матч возобновили через один час и сорок минут, когда организаторы полностью убрали воду с футбольного поля.
Отметим, что Шотландия победила Грузию со счетом — 2:0.
Ранее сообщалось, что Роналду сыграл 200-й матч за сборную Португалии.