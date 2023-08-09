«Матч смерти» в Киеве. Советский миф в Германии расследовали 30 лет 9 августа, 08:06 Участники матча (Фото:Wikipedia)

9 августа годовщина поединка, который вошел в историю СССР, как «матч смерти» между киевскими футболистами и фашистскими солдатами. Попробуем разобраться, что там было на самом деле.



1942 год. Идет Вторая мировая война. Германия со своими союзниками захватила украинскую столицу.

Директор хлебозавода Йозеф Кордич был большим любителем футбола. Поэтому брал на работу в первую очередь игроков, которые остались в городе. И уже в мае на базе завода была организована футбольная команда Старт, основу которой составили бывшие игроки Динамо.

Видео дня

Футбол в Киеве

Соперников долго искать не пришлось. А ажиотаж вокруг матчей был такой, что даже продавались билеты на поединки — по пять карбованцев.

Вот как киевский клуб расправлялся со своими соперниками:

21 июня. Старт — сборная венгерского гарнизона — 6:2.

28 июня. Старт — сборная артиллерийской части ( Германия) — 7:1.

05 июля. Старт — Спорт ( украинское спортивное общество) — 8:2.

17 июля. Старт — сборная железной дороги ( Германия) — 6:0.

19 июля. Старт — MSG Wal ( венгерская часть) — 5:1.

26 июля. Старт — GK SZERO ( сборная венгерских частей) — 3:2.

А затем против Старта вышла команда Флакельф, которую собрали из солдат и офицеров противовоздушной обороны, а также летчиков и механиков киевского аэродрома.

Первая встреча состоялась 6 августа. Киевляне выиграли — 5:1.

Реванш назначили на 9 августа. И снова победа Старта — 5:3. Эту встречу в последствии и назовут матчем смерти. Хотя, судя по совместному фото после матча, никто не собирался убивать киевских игроков.

Фото после матча Фото:

Футболисты или чекисты

Аресты начались 18 августа 1942 года. Многих игроков Старта взяли прямо на хлебозаводе — Трусевича, Путистина, Кузьменко, Клименко, Гончаренко, Тютчева, Свиридовского, Балакина и Комарова.

Причина — донос. Немцам рассказали, что клуб Динамо организовало НКВД, а все футболисты — чекисты и остались в городе, чтобы бороться с оккупантами. В эту историю фашисты поверили после того, как арестовали динамовца Николая Коротких, а тот оказался майором НКВД. После пыток он умер в гестапо.

Остальных футболистов отправили в Сирецкий концлагерь.

Большинству из них в последствии удалось бежать. Погибли лишь Трусевич, Клименко и Кузьменко. По роковой случайности.

Кто-то из заключенных повздорил с офицером. Немцы выстроили их в ряд и каждого второго расстреляли.

Пропаганда vs прокуратура

Советская власть любила сочинять мифы о войне. А футбольный матч стал отличным поводом для очередной небилицы. Пропагандисты придумали миф, будто в перерыве матча Старт — Флакельф в раздевалку зашел немецкий офицер и сказал киевлянам, что нужно проиграть, иначе — расстрел. Футболисты не предали родину, за что и получили пулю в затылок.

Саму игру в СССР назвали «матчем смерти». А о других поединках Старта старались не вспоминать.

Интересно, что в 1974 году дело о «матче смерти было» возбуждено прокуратурой Гамбурга. Расследование продолжалось 30 лет!

В заключении прокурора Йохена Кульманна говорится:

«Настоящую причину ареста футболистов установить не удалось. Футболисты Трусевич, Кузьменко и Клименко расстреляны вместе с другими узниками в Сырецком концлагере по приказу начальника лагеря Пауля Радомского зимой 1943 года. То есть, после того матча прошло уже много времени. Возможно, что поводом для массового расстрела узников в Сырецком лагере была попытка покушения на шефа гестапо, однако точных данных об этом нет…»