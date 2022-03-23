УЕФА планирует расторгнуть контракт с российским телеканалом на показ матчей сборных — СМИ 23 марта, 18:14 Цей матеріал також доступний українською Оккупантов планируют оставить без мирового футбола (Фото:УЕФА)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен расторгнуть соглашение с российским спортивным телеканалом Матч ТВ на показ матчей сборных под своей эгидой, сообщает Yahoo! Sports.

Такое решение УЕФА хочет принять в связи с военным вторжением России в Украину.

В частности, организация изучает возможность расторжения соглашения на трансляцию в России товарищеских матчей сборной Англии со Швейцарией и Кот-д'Ивуаром, которые состоятся 26 и 29 марта соответственно.

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В то же время, ограничения не будут касаться матчей плей-офф отбора ЧМ-2022, поскольку они проводятся под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее сообщалось, что компания Discovery, владеющая телеканалом Eurosport, объявила об остановке трансляции в России из-за военного вторжения в Украину.



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