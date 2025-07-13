«Это проблема». В ФИФА придумали, как будут бороться с жарой во время чемпионата мира-2026

Джанни Инфантино отреагировал на проблему с жарой во время Клубного ЧМ-2025 (Фото: FIFA/Handout via Reuters)

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что на чемпионате мира по футболу 2026 года будет увеличено количество матчей, которые будут проходить на стадионах с крышами и кондиционерами.

Это решение было принято в связи с критикой из-за большой жары, которая стала проблемой во время Клубного чемпионата мира в США, сообщает ESPN, сообщает ESPN.

Например, во время полуфинального матча между Челси и Флуминенсе температура на стадионе MetLife в Нью-Джерси достигала 35,5 градусов Цельсия. Хавбек Челси Энцо Фернандес заявил, что жара вызвала у него головокружение.

Реклама

Профсоюз игроков FIFPRO настаивал на переносе или задержке трех матчей турнира из-за опасности для здоровья.

Кроме этого, несколько матчей турнира прерывали из-за грозы.

Инфантино заявил, что на чемпионате мира по футболу 2026 года значительная часть матчей будет проходить на крытых стадионах — в частности, в Атланте, Далласе, Хьюстоне и Ванкувере, которые имеют крышу и системы кондиционирования.

«Конечно, жара является проблемой. В прошлом году на Олимпийских играх в Париже соревнования днем, во всех видах спорта, проходили в очень жарких условиях.

Перерывы для охлаждения очень важны, и мы посмотрим, что можно сделать, но у нас есть стадионы с крышами, и мы обязательно будем использовать эти стадионы днем в следующем году", — сказал Инфантино.

Финал Клубного чемпионата мира-2025, в котором сыграют Челси и ПСЖ, состоится сегодня, 13 июля, в 22:00.

Ранее сообщалось, что финал посетит президент США Дональд Трамп.