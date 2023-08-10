Норвежский футболист сбежал из России после взрывов в Москва-Сити 10 августа, 00:09 Матиас Норманн (Фото:championat.com)

Генеральный директор московского Динамо Павел Пивоваров рассказал, почему 27-летний норвежский полузащитник Матиас Норманн расторг контракт с клубом.



«Норманн направил в клубы Ростов и Динамо уведомления о расторжении своего контракта. Это произошло в связи с тем, что в здание Москва-Сити врезались дроны. Ссылаясь на эти обстоятельства, он уехал из страны в целях своей безопасности. Мы с его позицией не согласны. Вместе с Ростовом отправимся в арбитраж. Нас ждет суд», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».

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Матиас Норманн перешел в Динамо из Ростова на правах аренды в сентябре 2022 года. За Динамо норвежец провел 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву атаковали неизвестные беспилотники.

Разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

Документы оттуда в результате удара повылетали прямо на улицу. В минобороны РФ обвинили Украину и заявили, что «отбили атаку».