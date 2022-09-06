Норвежского футболиста не вызвали в национальную сборную из-за решения остаться в России 6 сентября, 17:54 На счету Нормана 12 матчей за сборную Норвегии (Фото:Bildbyrån)

Полузащитника Матиаса Норманна не вызвали в сборную Норвегии из-за решения игрока остаться в России, где близок к переходу в московское Динамо на правах аренды из Ростова.

Такое решение принял главный наставник сборной Норвегии Столе Сольбаккен, сообщает федерация футбола Норвегии.

Перед решением Сольбаккен общался с Норманном и проинформировал его о последствиях, если он решит остаться в России.

Видео дня

«Я сообщил ему, прежде чем федерация направила приглашение», — сказал Сольбаккен.

Решение главного тренера поддержало федерацию футбола Норвегии.

«Вообще-то, это не компетенция ассоциации — судить о выборе клуба игроками сборной, но сейчас чрезвычайное положение. Весь норвежский и европейский футбол согласен оказывать общее давление на Россию как на воюющую сторону. Она активно пользовалась своими позициями в спорте.

Все российские команды отстранены от международных спортивных соревнований. Сольбаккен и я соглашаемся, что Норманн не может представлять Норвегию, если он будет играть за новый российский клуб", — заявил президент Федерации футбола Норвегии Лизе Клавенесс.

На счету Норманна 12 матчей и один гол за сборную Норвегии.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич решил не вызвать в национальную команду футболиста Мацея Рыбуса, который на фоне войны у Украины остался в России и подписал контракт с московским Спартаком.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.