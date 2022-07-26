Бавария на место Левандовского приобрела нападающего почти за 30 млн евро

26 июля, 20:22
Тель считается одним из самых перспективных игроков Европы (Фото:ФК Бавария)

Тель считается одним из самых перспективных игроков Европы (Фото:ФК Бавария)

Мюнхенская Бавария объявила о подписании 17-летнего нападающего Матиса Теля из французского Ренна.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Тель подписал с мюнхенским клубом контракт до 30 июня 2027 года.

Клуб не разглашает другие детали соглашения, но, по информации авторитетного французского издания L'Equipe  несмотря на юный возраст футболиста Баварии пришлось заплатить за него 28,5 млн евро, включая бонусы.

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Тель будет выступать в Баварии под 39-м номером.

Отмечается, что Тель – один из самых больших талантов в Европе, очень быстрый, техничный и универсальный нападающий.

В этом году он выиграл чемпионат Европы со сборной Франции U17 в качестве капитана команды.

Ранее сообщалось, что нападающий Роберт Левандовский перешел из Баварии в Барселону, подписав с каталонцами контракт на четыре года.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы Бавария (Мюнхен) Бундеслига

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