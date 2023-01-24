Защитник Шахтера договорился о переходе в английский клуб за 20 млн евро — журналист
Матвиенко может стать еще одним украинцем в АПЛ (Фото:Николай Матвиенко via Instagram)
Защитник Шахтера Николай Матвиенко близок к переходу в английский Брайтон, сообщает журналист Николо Скира.
По информации журналиста, украинец согласовал условия личного контракта, который будет рассчитан на 5 лет.
Ожидается, что сумма трансфера составит 20 млн евро.
Накануне сообщалось, что в трансфере Матвиенко лично заинтересован главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби, который ранее возглавлял Шахтер и работал с украинцем в одной команде.
15 января Шахтер продал в Челси вингера Михаила Мудрика за 100 млн евро.