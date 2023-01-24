Защитник Шахтера договорился о переходе в английский клуб за 20 млн евро — журналист

24 января, 09:46
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Матвиенко может стать еще одним украинцем в АПЛ (Фото:Николай Матвиенко via Instagram)

Матвиенко может стать еще одним украинцем в АПЛ (Фото:Николай Матвиенко via Instagram)

Защитник Шахтера Николай Матвиенко близок к переходу в английский Брайтон, сообщает журналист Николо Скира.

По информации журналиста, украинец согласовал условия личного контракта, который будет рассчитан на 5 лет.

Ожидается, что сумма трансфера составит 20 млн евро.

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https://twitter.com/NicoSchira/status/1617640427582279680

Накануне сообщалось, что в трансфере Матвиенко лично заинтересован главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби, который ранее возглавлял Шахтер и работал с украинцем в одной команде.

Видео дня

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Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер Сборная Украины Английская Премьер-лига

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