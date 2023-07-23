«Мудрик — невероятный талант». Главный тренер Челси впечатлен голом украинца на сборах в США 23 июля, 09:54 Михаил Мудрик (Фото:Twitter)

В предсезонном матче Челси одолел Брайтом со счетом — 4:3. В том поединке Михаил Мудрик забил свой первый гол в футболке «синих».

Об игре украинского футболиста и компании высказался главный тренер Челси Маурисио Почеттино. По его словам, Мудрику. Нкунку и Джексону было важно забить в этом матче. Также аргентинский специалист добавил, что считает украинца большим талантом.

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«Для Мудрика и Джексона было важно забить, как и для Нкунку. Теперь мы будем стараться совершенствоваться. Думаю, сегодня у нас было немного больше причин для сохранения спокойствия и взятия ворот.

Мудрик — невероятный, молодой талант. Нам нужно, чтобы он чувствовал себя важным. Это большое испытание для нас, чтобы он чувствовал себя комфортно и показал свой удивительный талант", — сказал Почеттино, передает Absolute Chelsea.

Недавно главный тренер Челси оценил перспективы украинского вингера Михаила Мудрика в клубе.

Напомним, что в прошлом сезоне за 15 матчей в АПЛ украинец отдал две голевые передачи.

Ранее Почеттино назвал Мудрика удивительным футболистом после личной переписки с ним.