Челси Мудрика объявил о назначении нового главного тренера
Маурисио Почеттино (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Лондонский Челси официально сообщил, что Маурисио Почеттино стал главным тренером команды.
Аргентинский специалист приступит к своим обязанностям первого июля.
Стороны заключили соглашение сроком до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон.
Последним местом работы Почеттино был французский ПСЖ, с которого его уволили весной прошлого года.
Отметим, что Челси завершил национальный чемпионат Англии на 12 месте.
Ранее сообщалось, что известный фитнес-блогер жестко наехал на Мудрика за унизительное видео с пожилым мужчиной.