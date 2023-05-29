Челси Мудрика объявил о назначении нового главного тренера 29 мая, 16:15 Маурисио Почеттино (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Лондонский Челси официально сообщил, что Маурисио Почеттино стал главным тренером команды.

Аргентинский специалист приступит к своим обязанностям первого июля.

Стороны заключили соглашение сроком до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон.

Chelsea Football Club is pleased to announce Mauricio Pochettino as the club’s new head coach! — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 29, 2023

Последним местом работы Почеттино был французский ПСЖ, с которого его уволили весной прошлого года.

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Отметим, что Челси завершил национальный чемпионат Англии на 12 месте.

Ранее сообщалось, что известный фитнес-блогер жестко наехал на Мудрика за унизительное видео с пожилым мужчиной.