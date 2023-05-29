Челси Мудрика объявил о назначении нового главного тренера

29 мая, 16:15
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Маурисио Почеттино (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Маурисио Почеттино (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Лондонский Челси официально сообщил, что Маурисио Почеттино стал главным тренером команды.

Аргентинский специалист приступит к своим обязанностям первого июля.

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Стороны заключили соглашение сроком до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон.

Последним местом работы Почеттино был французский ПСЖ, с которого его уволили весной прошлого года.

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Отметим, что Челси завершил национальный чемпионат Англии на 12 месте.

Ранее сообщалось, что известный фитнес-блогер жестко наехал на Мудрика за унизительное видео с пожилым мужчиной.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Челси Маурисио Почеттино

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