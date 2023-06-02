Скандальный аргентинский футболист стал владельцем самого дорогого суперкара в мире — фото
Мауро Икарди (Фото:instagram.com/mauroicardi)
Нападающий Галатасарая Мауро Икарди порадовал себя в честь победы в национальном чемпионате Турции.
Аргентинский форвард удивил подписчиков уникальной покупкой.
Икарди похвастался в социальных сетях своим новом автомобилем, который является самым дорогим в мире.
Футболист стал владельцем Rolls Royce Boat Tail, стоимость которого около 25 миллионов евро. Автомобиль выполнен в индивидуальном дизайне аргентинца.
Rolls Royce Boat Tail состоит из 1813 эксклюзивных деталей, которые изготовлены специально для автомобиля. В машине также есть портативная кухня, встроенный холодильник, деревянные вставки, кожаные сиденья и много другого.
Отметим, что Мауро «прославился» также за пределами поля. В последнее время игрок вместе со своей женой Вандой Нарой публично долго выясняли отношения и несколько раз расходились. Девушка обвиняла футболиста в неверности, однако им удалось сохранить отношения.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси может стать одноклубником украинца после ухода из ПСЖ.
Напомним, Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы с бриллиантами и своим изображением.