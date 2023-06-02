Скандальный аргентинский футболист стал владельцем самого дорогого суперкара в мире — фото

2 июня, 16:31
Поделиться:
Мауро Икарди (Фото:instagram.com/mauroicardi)

Мауро Икарди (Фото:instagram.com/mauroicardi)

Нападающий Галатасарая Мауро Икарди порадовал себя в честь победы в национальном чемпионате Турции.

Аргентинский форвард удивил подписчиков уникальной покупкой.

Читайте также:
«Буду играть в одной из лучших лиг мира». Роналду определился со своим будущим в Саудовской Аравии

Икарди похвастался в социальных сетях своим новом автомобилем, который является самым дорогим в мире.

Видео дня

https://twitter.com/futbolarena/status/1663447615432806400

Футболист стал владельцем Rolls Royce Boat Tail, стоимость которого около 25 миллионов евро. Автомобиль выполнен в индивидуальном дизайне аргентинца.

Читайте также:
Космические миллионы. Звезда ПСЖ возглавил необычный рейтинг спортсменов-богачей

Rolls Royce Boat Tail состоит из 1813 эксклюзивных деталей, которые изготовлены специально для автомобиля. В машине также есть портативная кухня, встроенный холодильник, деревянные вставки, кожаные сиденья и много другого.

Отметим, что Мауро «прославился» также за пределами поля. В последнее время игрок вместе со своей женой Вандой Нарой публично долго выясняли отношения и несколько раз расходились. Девушка обвиняла футболиста в неверности, однако им удалось сохранить отношения.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси может стать одноклубником украинца после ухода из ПСЖ.

Напомним, Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы с бриллиантами и своим изображением.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Мауро Икарди

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X