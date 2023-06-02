Скандальный аргентинский футболист стал владельцем самого дорогого суперкара в мире — фото 2 июня, 16:31 Мауро Икарди (Фото:instagram.com/mauroicardi)

Нападающий Галатасарая Мауро Икарди порадовал себя в честь победы в национальном чемпионате Турции.

Аргентинский форвард удивил подписчиков уникальной покупкой.

Икарди похвастался в социальных сетях своим новом автомобилем, который является самым дорогим в мире.

Видео дня

Футболист стал владельцем Rolls Royce Boat Tail, стоимость которого около 25 миллионов евро. Автомобиль выполнен в индивидуальном дизайне аргентинца.

Rolls Royce Boat Tail состоит из 1813 эксклюзивных деталей, которые изготовлены специально для автомобиля. В машине также есть портативная кухня, встроенный холодильник, деревянные вставки, кожаные сиденья и много другого.

Отметим, что Мауро «прославился» также за пределами поля. В последнее время игрок вместе со своей женой Вандой Нарой публично долго выясняли отношения и несколько раз расходились. Девушка обвиняла футболиста в неверности, однако им удалось сохранить отношения.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси может стать одноклубником украинца после ухода из ПСЖ.

Напомним, Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы с бриллиантами и своим изображением.