Легендарный ринг-анонсер, работающий на боях Усика, открыл матч Флуминенсе и Челси — видео
Майкл Баффер на матче Флуминенсе и Челси (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)
В рамках полуфинала клубного чемпионата мира встречались Флуминенсе и Челси.
Известный ринг-анонсер Майкл Баффер открыл поединок. Баффер перед стартом игры появился на футбольном поле и произнес свою культовую фразу.
«Давайте приготовимся к драке», — крикнул Майкл.
Баффер, который работает на боях украинского чемпиона Александра Усика, также зачитал болельщикам на трибунах стартовые составы команд.
Поединок завершился уверенной победой Челси со счетом 2:0.
В финале клубного ЧМ-2025 Челси сыграет против победителя противостояния ПСЖ (Франция) — Реал (Испания).
Матч ПСЖ — Реал состоится сегодня, 9 июля, начало в 22:00 по Киеву. Финал турнира пройдет в воскресенье, 13 июля.
Напомним, что легенда Челси назвал футболиста, который заслужил получить Золотой мяч-2025 больше, чем Ямаль.