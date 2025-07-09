Легендарный ринг-анонсер, работающий на боях Усика, открыл матч Флуминенсе и Челси — видео

9 июля, 10:43
Поделиться:
Майкл Баффер на матче Флуминенсе и Челси (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Майкл Баффер на матче Флуминенсе и Челси (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В рамках полуфинала клубного чемпионата мира встречались Флуминенсе и Челси.

Читайте также:
«А Ахметов так умеет?». Суркис поразил фанатов футбольными навыками: отреагировал даже Милевский — видео

Известный ринг-анонсер Майкл Баффер открыл поединок. Баффер перед стартом игры появился на футбольном поле и произнес свою культовую фразу.

«Давайте приготовимся к драке», — крикнул Майкл.

Реклама

https://twitter.com/FIFACWC/status/1942696555976266164

Баффер, который работает на боях украинского чемпиона Александра Усика, также зачитал болельщикам на трибунах стартовые составы команд.

Поединок завершился уверенной победой Челси со счетом 2:0.

Читайте также:
Нападающий сборной Украины сфотографировался со звездой Голливуда — фото

В финале клубного ЧМ-2025 Челси сыграет против победителя противостояния ПСЖ (Франция) — Реал (Испания).

Матч ПСЖ — Реал состоится сегодня, 9 июля, начало в 22:00 по Киеву. Финал турнира пройдет в воскресенье, 13 июля.

Напомним, что легенда Челси назвал футболиста, который заслужил получить Золотой мяч-2025 больше, чем Ямаль.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол клубный чемпионат мира ФК Челси

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies