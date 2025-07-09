Майкл Баффер на матче Флуминенсе и Челси (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В рамках полуфинала клубного чемпионата мира встречались Флуминенсе и Челси.

Известный ринг-анонсер Майкл Баффер открыл поединок. Баффер перед стартом игры появился на футбольном поле и произнес свою культовую фразу.

«Давайте приготовимся к драке», — крикнул Майкл.

Баффер, который работает на боях украинского чемпиона Александра Усика, также зачитал болельщикам на трибунах стартовые составы команд.

Поединок завершился уверенной победой Челси со счетом 2:0.

В финале клубного ЧМ-2025 Челси сыграет против победителя противостояния ПСЖ (Франция) — Реал (Испания).

Матч ПСЖ — Реал состоится сегодня, 9 июля, начало в 22:00 по Киеву. Финал турнира пройдет в воскресенье, 13 июля.

