«Нужно время». Легендарный игрок Челси заговорил о будущем Мудрика в лондонском клубе

16 августа, 13:36
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Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Михаил Мудрик (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Экс-футболист Челси Майкл Эссьен оценил перспективы украинского вингера Михаила Мудрика в составе «синих».

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В комментарии YouTube-канале Бомбардир Эссьен отметил, что украинцу нужно время, чтобы освоиться и тогда его дела пойдут вверх.

«Я думаю, что Мудрик — очень хороший игрок. Ему нужно время, чтобы освоиться, и дальше все будет хорошо», — сказал Эссьен.

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Ранее Михаил Мудрик назвал свою главную проблему в Челси.

Также недавно украинец испортил безумный шанс похоронить Ливерпуль на последних минутах матча.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Челси Михаил Мудрик

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