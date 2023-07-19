«Роналду много курит кальян». Бывший игрок МЛС высмеял слова Криштиану об уровне чемпионата Саудовской Аравии 19 июля, 10:54 Криштиану Роналду (Фото:ФК Аль-Наср)

Экс-футболист Чивас США и Майами Майкл Лау прокомментировал заявление Криштиану Роналду о том, что саудовский чемпионат в ближайшее время обойдет по уровню футбола Турцию и Нидерланды.

Португалец также заявил, что открыл дорогу в Саудовскую Аравию для других топ-игроков.

«Саудовская лига лучше, чем МЛС. Меня критиковали за то, что я перешел в лигу Саудовской Аравии, но что теперь произошло? Я открыл путь в Саудовскую Аравию, и теперь все игроки едут сюда. Через год эта лига обгонит Турцию или Нидерланды»,— сказал Роналду.

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Однако американец не согласился с Роналду и назвал его слова смешными.

«Роналду слишком много курил кальян. Заявление о том, что саудовский чемпионат превзойдет эти лиги, смехотворно.

Это произошло сразу после презентации Лионеля Месси. Как раз в тот момент, когда Месси говорит о том, что в Северной Америке увидят мировой уровень игры на чемпионате мира 2026 года, мы слышим вот такое от Криштиану Роналду. Все дело в Месси и его значимости", — сказал Лау, передает Goal.com.

Напомним, что португалец перешел в Аль-Наср этой зимой, покинув Манчестер Юнайтед.

Отметим, что за 16 матчей в чемпионате за Аль-Наср португалец успел забить 14 голов и отдать две голевые передачи.

Ранее Роналду заявил, что чемпионат Саудовской Аравии скоро попадет в пятерку лучших лиг мира.