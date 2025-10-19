Футболист Шахтера, который не хочет возвращаться в Украину, забил шикарный гол в Бразилии — видео
Майкон (Фото: ФК Шахтер)
Полузащитник донецкого Шахтера Майкон, выступающий на правах аренды за Коринтианс, отметился победным голом в матче чемпионата Бразилии против Атлетико Минейро.
На старте второго тайма Майкон нанес мощный удар левой из-за пределов штрафной площади — голкипер гостей не сумел парировать эту попытку.
Гол 28-летнего хавбека в итоге принес Коринтиансу минимальную победу со счетом 1:0.
В активе Майкона три забитых мяча в 20 поединках бразильской Серии А в нынешнем сезоне.
Напомним, Коринтианс арендовал футболиста Шахтера после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Хавбек заявлял, что не хочет возвращаться в Украину, пока здесь продолжается война.
Аренда Майкона рассчитана до конца этого года. Недавно появилась информация, что Шахтер не намерен продлевать соглашение с Коринтиансом, поскольку бразильский клуб не сумел вовремя рассчитаться за аренду игрока.
Шахтер приобрел Майкона именно у Коринтианса летом 2018 года за 6,6 миллиона евро.
