Полузащитник донецкого Шахтера Майкон, выступающий на правах аренды за Коринтианс, отметился победным голом в матче чемпионата Бразилии против Атлетико Минейро.

На старте второго тайма Майкон нанес мощный удар левой из-за пределов штрафной площади — голкипер гостей не сумел парировать эту попытку.

Гол 28-летнего хавбека в итоге принес Коринтиансу минимальную победу со счетом 1:0.

В активе Майкона три забитых мяча в 20 поединках бразильской Серии А в нынешнем сезоне.

Напомним, Коринтианс арендовал футболиста Шахтера после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Хавбек заявлял, что не хочет возвращаться в Украину, пока здесь продолжается война.

Аренда Майкона рассчитана до конца этого года. Недавно появилась информация, что Шахтер не намерен продлевать соглашение с Коринтиансом, поскольку бразильский клуб не сумел вовремя рассчитаться за аренду игрока.

Шахтер приобрел Майкона именно у Коринтианса летом 2018 года за 6,6 миллиона евро.

Мы писали, что Полесье и Шахтер не определили победителя в центральном матче тура в чемпионате Украины.