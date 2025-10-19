Футболист Шахтера, который не хочет возвращаться в Украину, забил шикарный гол в Бразилии — видео

19 октября, 11:03
Поделиться:
Майкон (Фото: ФК Шахтер)

Майкон (Фото: ФК Шахтер)

Полузащитник донецкого Шахтера Майкон, выступающий на правах аренды за Коринтианс, отметился победным голом в матче чемпионата Бразилии против Атлетико Минейро.

Читайте также:
«Это вообще кошмар». Экс-форвард Динамо оценил работу Арды Турана в Шахтере

На старте второго тайма Майкон нанес мощный удар левой из-за пределов штрафной площади — голкипер гостей не сумел парировать эту попытку.

Гол 28-летнего хавбека в итоге принес Коринтиансу минимальную победу со счетом 1:0.

Реклама

В активе Майкона три забитых мяча в 20 поединках бразильской Серии А в нынешнем сезоне.

Напомним, Коринтианс арендовал футболиста Шахтера после полномасштабного вторжения России в 2022 году. Хавбек заявлял, что не хочет возвращаться в Украину, пока здесь продолжается война.

Читайте также:
«Реноме клуба потеряно». Легенда Динамо назвал двух тренеров, которые способны заменить Шовковского

Аренда Майкона рассчитана до конца этого года. Недавно появилась информация, что Шахтер не намерен продлевать соглашение с Коринтиансом, поскольку бразильский клуб не сумел вовремя рассчитаться за аренду игрока.

Шахтер приобрел Майкона именно у Коринтианса летом 2018 года за 6,6 миллиона евро.

Мы писали, что Полесье и Шахтер не определили победителя в центральном матче тура в чемпионате Украины.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол Коринтианс ФК Шахтер чемпионат Бразилии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies