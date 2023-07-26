Мбаппе отказался от безумного предложения саудовского клуба — СМИ
Килиан Мбаппе не планирует играть в Саудовской Аравии (Фото:Килиан Мбаппе via Instagram)
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе решил не переходить в саудовский Аль-Хиляль, несмотря на щедрое предложение, сообщает L’Equipe.
Аль-Хиляль сделал ПСЖ предложение в размере 300 млн евро за переход Мбаппе и представители клуба прибыли в Париж, чтобы согласовать трансфер.
К тому же саудовский клуб приготовил Мбаппе невероятную зарплату в 700 млн евро в год.
Но это не убедило форварда, поскольку он не планирует выступать в Саудовской Аравии.
Игрок он не стал встречаться с представителями Аль-Хиляля, а окружение француза отказалось вести переговоры с саудовцами.
Ранее сообщалось, что Мбаппе может продолжить карьеру в мадридском Реале.
Также была информация о заинтересованности к нападающему со стороны английских клубов, среди которых неожиданно оказался Тоттенхэм.