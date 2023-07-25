«Бегу в Саудовскую Аравию». Леброн Джеймс забавно отреагировал на безумное предложение Аль-Хиляля для Мбаппе

25 июля, 10:57
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Леброн Джеймс (Фото:REUTERS/Gary A. Vasquez)

Леброн Джеймс (Фото:REUTERS/Gary A. Vasquez)

Звездный баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс отреагировал на возможный трансфер нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в саудовский Аль-Хиляль, который предложил французу 700 млн евро в год.

Леброн опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, в котором намекнул, что не отказался бы от такого предложения, добавив гифку из фильма Форест Гамп.

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«Это я бегу в Саудовскую Аравию после того, как они позвонили Ричу Полу и Маверику Картеру по поводу такого контракта на год», — сказал Джеймс.

Видео дня

Рич Пол — агент Леброна, а Маверик Картер — его бизнес-партнер.

https://twitter.com/KingJames/status/1683634303203422209?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1683634303203422209%7Ctwgr%5Eecf99df6b018c8b118dc77dd011bf3e4d3eed671%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fuk%2Fnews%2F635001-lebron-dzheyms-vidreaguvav-na-novinu-pro-plani-al-hilyalya-shchodo-mbappe

Ранее сообщалось, что игрок баскетбольной команды Милуоки Яннис Адетокумбо в шутку попросился в Аль-Хиляль, заявив, что он похож на Килиана Мбаппе.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Саудовская Аравия Леброн Джеймс Килиан Мбаппе

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