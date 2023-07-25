«Бегу в Саудовскую Аравию». Леброн Джеймс забавно отреагировал на безумное предложение Аль-Хиляля для Мбаппе 25 июля, 10:57 Леброн Джеймс (Фото:REUTERS/Gary A. Vasquez)

Звездный баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс отреагировал на возможный трансфер нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в саудовский Аль-Хиляль, который предложил французу 700 млн евро в год.

Леброн опубликовал пост в своем аккаунте в Twitter, в котором намекнул, что не отказался бы от такого предложения, добавив гифку из фильма Форест Гамп.

«Это я бегу в Саудовскую Аравию после того, как они позвонили Ричу Полу и Маверику Картеру по поводу такого контракта на год», — сказал Джеймс.

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Рич Пол — агент Леброна, а Маверик Картер — его бизнес-партнер.



Ранее сообщалось, что игрок баскетбольной команды Милуоки Яннис Адетокумбо в шутку попросился в Аль-Хиляль, заявив, что он похож на Килиана Мбаппе.