Названа дата, когда решится судьба Мбаппе в ПСЖ

7 июля, 10:12
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Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе в ближайшее время решит свое будущее в стане клуба.

Как сообщает Sky Sports, руководство требует от игрока в ближайшее время определиться с местом продолжения карьеры.

По информации источника, Мбаппе поставлены условия, что до 31 июля он должен решить вопрос своего будущего.

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Если до конца июля 24-летний футболист не продлит контракт с ПСЖ, то будет продан любому клубу, который предложит больше денег за него до конца трансферного окна.

Отметим, что президент французского клуба сделал резонансное заявление о будущем Мбаппе.

Ранее сообщалось, что ПСЖ объявил о подписании трехкратного победителя Лиги чемпионов.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Килиан Мбаппе

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