«Он больше включен в игру». Шевченко выбрал лучшего форварда между Мбаппе и Холандом 11 августа, 17:48 Шевченко отдал предпочтение Мбаппе (Фото:planetfootball.com)

Легенда футбола и экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился впечатлениями от игры одних из лучших нападающих мира — Килиана Мбаппе из ПСЖ и Эрлинга Холанда из Манчестер Сити.

Шевченко, выбирая сильнейшего между Мбаппе и Холандом, отдал предпочтение Килиану, который по его словам, более командный игрок, сообщает

«Сейчас я отдаю предпочтение Мбаппе. Думаю, он немного больше включен в игру, более решительный. Количество забитых мячей у них на сопоставимом уровне.

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Они оба отличные игроки. Мбаппе много работает на команду. По моему мнению, он — другой игрок", — сказал Шевченко.

Ранее сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в Реал, а мадридский клуб требует от Мбаппе сделать публичное заявление о своем желании покинуть ПСЖ.