Публичный конфликт: президент ПСЖ сделал резонансное заявление о будущем Мбаппе в клубе 5 июля, 19:40 Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал слухи вокруг возможного ухода Килиана Мбаппе из команды.

Функционер заявил, что клуб не отпустит звездного футболиста бесплатно, а поэтому игрок должен подписать новое соглашение сейчас или будет продан.

«Килиан не уйдет от нас бесплатно. Если он хочет остаться в клубе — должен подписать новый контракт этим летом.

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Наша позиция вполне ясна. Лучший игрок мира не уйдет бесплатно. Это невозможно.

Он сам сказал, что не уйдет бесплатно, если он передумал — это не моя вина", — приводит слова Аль-Хелайфи RMC Sport.

Действующее соглашение Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2024 года. Сам футболист не хочет продлевать контракт.

В прошлом сезоне Лиги 1 Килиан провел 34 матча, в которых забил 29 голов и выполнил пять голевых передач.



Ранее сообщалось, что Реал готов заплатить невероятную сумму Мбаппе, если тот перейдет свободным агентом.