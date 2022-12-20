Невероятная история Мбаппе. Как помешанный на футболе паренек превратился в самого высокооплачиваемого футболиста мира — профайл НВ 20 декабря, 11:50 Эксклюзив НВ Килиан Мбаппе празднует свой третий гол, забитый в ворота сборной Аргентины в финальном матче Чемпионата мира 2022 года (Фото:Dylan Martinez / REUTERS)

Почему звезда футбольной сборной Франции Килиан Мбаппе так расстроился из-за проигрыша своей команды в чемпионате мира, что его не смог утешить даже президент Макрон. НВ рассказывает о детстве и стремительной карьере футболиста.

Когда уроженцу небогатого пригорода Парижа по имени Килиан Мбаппе было три года, отец подарил ему детский автомобиль с электромотором. Через несколько лет мальчик уже ездил на нем от своего дома к расположенному рядом стадиону. Все друзья с завистью разглядывали дорогую игрушку, а сам Мбаппе забывал о ней, как только ступал на футбольное поле.

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«Мне нужен был только мяч. Для меня мяч был всем», — вспоминает звездный спортсмен.

Сейчас у 23-летнего форварда сборной Франции и игрока клуба Пари Сен-Жермен целая коллекция автомобилей — от обычного кроссовера Volkswagen Tiguan до яркого спорткара Ferrari 488 Pista, — но футбол остается его главной страстью. Именно об этом — реакция Мбаппе на проигрыш своей команды в финале мундиаля, который завершился в Катаре 18 декабря.

По окончании основного и дополнительного времени сборная Франции и команда ее соперников из Аргентины сыграли в ничью — 3:3, однако в серии пенальти аргентинцы одержали победу со счетом 4:2. Тогда Мбаппе не смог скрыть горького разочарования, и утешить его не удалось даже приехавшему на чемпионат президенту Франции Эммануэлю Макрону. Болельщики не увидели улыбки на лице спортсмена и тогда, когда он поднялся на пьедестал получить золотую бутсу как лучший бомбардир мундиаля .

По итогам игры с аргентинцами он стал лишь вторым футболистом в истории, который оформил хет-трик — то есть забил три гола в течение одного матча — в финале чемпионата мира. Всего же в семи матчах турнира Мбаппе забил восемь голов. К слову, и первый свой чемпионат мира француз оставил не без наград: в 2018 году его признали лучшим молодым игроком турнира. Тогда 17-летний футболист стал первым после Пеле подростком, забившим гол в финале мундиаля.

«Нужно всегда быть сосредоточенным на тренировках и видеть в них шаг вперед, — рассуждает Мбаппе. — Каждый такой шаг ведет все выше и выше, пока не достигнешь вершины, на которой ты должен остаться».