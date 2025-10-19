«Это проявление уважения». Мбаппе объяснил, почему нужно говорить на языке страны, где живешь

Французский нападающий Реала Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от жизни в Испании и рассказал о своем прогрессе в изучении языка.

Мбаппе признался, что быстро овладел испанским языком после переезда в Мадрид, назвав это способом проявить уважение к стране, где ты живешь, сообщает Mundo Deportivo.

«Испанский немного похож на французский — оба происходят из латыни. Я уже немного говорил на нем, когда приехал в Мадрид, а ежедневное общение помогло мне заговорить свободно. Думаю, это проявление уважения — когда приезжаешь куда-то, стоит говорить на языке этой страны.

Когда ты во Франции, приятно, когда люди учат французский. Здесь свои традиции, свои правила, и я стараюсь их принять. Я в Испании — поэтому приспосабливаюсь к испанской жизни", — отметил Мбаппе.

Килиан также признался, что полюбил испанскую кухню, особенно паэлью, назвав ее «очень вкусной»

«В Испании очень хорошо. Люди приветливые, приятные, вежливые. Я думаю, что они просто принимают жизнь такой, как она есть, они очень спокойны. Мне действительно очень приятно быть здесь каждый день», — подытожил Мбаппе.

