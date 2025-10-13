«Один из лучших в истории». Мбаппе рассказал, в чем разница между Алонсо и Анчелотти

Звездный нападающий Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о разнице между нынешним наставником команды Хаби Алонсо и легендарным итальянцем Карло Анчелотти, который возглавлял клуб перед назначением в сборную Бразилии .

По словам Мбаппе, Алонсо и Анчелотти — тренеры из разных эпох: итальянец уже легенда, а испанец только начинает заявлять о себе в Реале, сообщает Goal со ссылкой на Movistar+.

«Они разные — два поколения тренеров, чьи пути пересеклись. Анчелотти — один из лучших в истории. Когда ты приходишь, то рад играть под его руководством, он всегда рядом с игроками.

Хаби хочет очень помочь, но он моложе. У него больше потребности и желания заявить о себе в Реале, достичь чего-то в своей первой большой возможности в лучшем клубе мира. Мы постараемся помочь ему выиграть как можно больше трофеев.

Это важный год для Реала и сборной. Мы начинаем понимать, чего тренер хочет от нас, но нам нужно совершенствоваться, чтобы добраться туда, куда стремимся", — сказал Мбаппе.

