Официальное заявление: Мбаппе жестко отреагировал на слухи о возможном переходе в Реал 13 июня, 16:44 Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе сделал заявление по поводу своего возможного ухода из парижиского клуба.

В СМИ появилась информация о том, что 24-летний игрок не будет продлевать соглашение с французским клубом.

Издание Le Parisien сообщало, что Мбаппе уже пообщался с президентом Реала Флорентино Пересом, чтобы обсудить свой переход.

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Француз в Twitter опубликовал заявление, в котором дал четко понять, где продолжит карьеру.

«Лжецы… Сейчас я еще больше уверен в том, что говорил ранее. Я уже сказал, что буду играть за ПСЖ в следующем сезоне. Я счастлив здесь», — написал Мбаппе, репостнув пост издания Le Parisien.

Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2024 года.

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В прошлом сезоне игрок провел 43 матча за клуб, в которых забил 41 гол и выполнил 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Неймар получил космическое предложение из Саудовской Аравии.

Напомним, что ранее Криштиану Роналду рассекретил свои планы на будущее.