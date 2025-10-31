Мбаппе вошел в элиту Реала — только трое игроков клуба выигрывали Золотую бутсу

31 октября, 19:43
Килиан Мбаппе (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)

Форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе переписал историю клуба, получив Золотую бутсу как лучший бомбардир Европы в сезоне 2024/25.

Об этом сообщает Marca.

Мбаппе стал лишь третьим игроком в истории Реала, получавшим эту награду. Ранее подобного достигали легендарные Уго Санчес (1989/90) и Криштиану Роналду (2010/11, 2013/14, 2014/15)

26-летний француз забил 31 гол в чемпионате Испании и набрал 62 очка в системе коэффициентов, опередив Виктора Дьокереша (39 голов, 58,5 очка) и Мохамеда Салаха (29 голов, 58 очков).

Для Мбаппе это первая Золотая бутса в карьере.

Всего за сезон 2024/25 Мбаппе сыграл за Реал 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 42 гола.

Мбаппе выступает в мадридском клубе с 2024 года, перейдя из ПСЖ.

В прошлом году обладателем Золотой бутсы стал английский форвард Баварии Гарри Кейн.

