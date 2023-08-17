Известно, когда Мбаппе станет игроком мадридского Реала — СМИ 17 августа, 14:26 Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе решил остаться в парижском клубе минимум до конца года.

Об этом сообщил Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV.

По его словам, Мбаппе уведомил свое окружение, что остается во французской команде, однако в следующем году перейдет в стан «сливочных».

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«Мбаппе сказал своему окружению, что в этом году он остается в ПСЖ, но в 2024 году он хочет играть только за Реал», — сказал Агирре.

🚨EXCLUSIVA @EduAguirre7 🚨



🔥"MBAPPÉ le ha dicho a su entorno que se queda este año en el PSG, pero que en 2024 solo quiere jugar en el MADRID". pic.twitter.com/2OJ8bcUIkE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2023

Ранее Мбаппе вернулся к тренировочному процессу с основной командой, где он отсутствовал в течение последнего времени.

Также сообщалось, что Мбаппе не собирается покидать ПСЖ бесплатно.