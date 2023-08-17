Известно, когда Мбаппе станет игроком мадридского Реала — СМИ
Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)
Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе решил остаться в парижском клубе минимум до конца года.
Об этом сообщил Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV.
По его словам, Мбаппе уведомил свое окружение, что остается во французской команде, однако в следующем году перейдет в стан «сливочных».
«Мбаппе сказал своему окружению, что в этом году он остается в ПСЖ, но в 2024 году он хочет играть только за Реал», — сказал Агирре.
Ранее Мбаппе вернулся к тренировочному процессу с основной командой, где он отсутствовал в течение последнего времени.
Также сообщалось, что Мбаппе не собирается покидать ПСЖ бесплатно.