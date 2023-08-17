Известно, когда Мбаппе станет игроком мадридского Реала — СМИ

17 августа, 14:26
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Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе решил остаться в парижском клубе минимум до конца года.

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Об этом сообщил Эду Агирре в эфире El Chiringuito TV.

По его словам, Мбаппе уведомил свое окружение, что остается во французской команде, однако в следующем году перейдет в стан «сливочных».

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«Мбаппе сказал своему окружению, что в этом году он остается в ПСЖ, но в 2024 году он хочет играть только за Реал», — сказал Агирре.

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Ранее Мбаппе вернулся к тренировочному процессу с основной командой, где он отсутствовал в течение последнего времени.

Также сообщалось, что Мбаппе не собирается покидать ПСЖ бесплатно.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   ПСЖ (Paris SG) ФК Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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