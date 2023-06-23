Сейчас или никогда: Реал согласовал переход Мбаппе за космическую сумму 23 июня, 11:05 Килиан Мбаппе (Фото:Dylan Martinez / REUTERS)

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе перейдет в Реал в ближайшее время.

Как сообщает PSG Community, испанский гранд достиг договоренности с ПСЖ о трансфере 24-летнего игрока.

По информации источника, владелец ПСЖ Тамим бин Хамад Аль Тани провел переговоры с президентом Реала Флорентино Пересом.

Видео дня

Стороны договорились о том, что сумма трансфера составит 250 миллионов евро. 200 миллионов будут выплачены сразу, а еще 50 — в виде бонусов за проведенные игроком матчи и завоевание им Золотого мяча.

В прошлом сезоне Лиги 1 Килиан провел 34 матча, в которых забил 29 голов и выполнил пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Реал заинтересован в подписании легионера Шахтера.