Семь пятниц в неделю. Мбаппе близок к подписанию нового контракта с ПСЖ — СМИ

22 августа, 08:26
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Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Французский нападающий Килиан Мбаппе может заключить новое соглашение с парижским клубом.

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Об этом сообщает The Times.

По информации источника, футболист и президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи приближаются к компромиссу в переговорах, которые ведутся уже долгий период. Отмечается, что новый контракт Мбаппе будет рассчитан до лета 2025 года.

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Соглашение может быть продлено, если там будут предусмотрены отступные за его расторжение. Парижане хотят получить за Килиана 180 млн евро.

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Ранее сообщалось, что Мбаппе сказал своему окружению, что в 2024 году он хочет играть только за мадридский Реал.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) ФК Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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