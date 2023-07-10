Экзотическое путешествие. Мбаппе посетил родину отца в Африке и вместе со звездой UFC полакомился местным блюдом — фото
Нганну угостил Мбаппе традиционным камерунским блюдом (Фото:Фрэнсис Нганну via Instagram)
Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, который близок к переходу в мадридский Реал, посетил Камерун, откуда родом его отец Вильфрид Мбаппе.
Килиан прибыл в столицу Камеруна Яунде, произведя настоящий фурор у местных болельщиков, которым не так часто приходится видеть звезд мирового масштаба.
Мбаппе также встретился с франко-камерунским экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну, который угостил футболиста традиционным камерунским блюдом Ндоле.
«Наслаждаемся самым известным камерунским блюдом Ндоле», — подписал фото Нганну.
Ранее сообщалось, что на фоне вероятного перехода в Реал Мбаппе раскритиковал ПСЖ.