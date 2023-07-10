Экзотическое путешествие. Мбаппе посетил родину отца в Африке и вместе со звездой UFC полакомился местным блюдом — фото 10 июля, 14:53 Нганну угостил Мбаппе традиционным камерунским блюдом (Фото:Фрэнсис Нганну via Instagram)

Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, который близок к переходу в мадридский Реал, посетил Камерун, откуда родом его отец Вильфрид Мбаппе.

Килиан прибыл в столицу Камеруна Яунде, произведя настоящий фурор у местных болельщиков, которым не так часто приходится видеть звезд мирового масштаба.

Мбаппе также встретился с франко-камерунским экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну, который угостил футболиста традиционным камерунским блюдом Ндоле.



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«Наслаждаемся самым известным камерунским блюдом Ндоле», — подписал фото Нганну.

Ранее сообщалось, что на фоне вероятного перехода в Реал Мбаппе раскритиковал ПСЖ.