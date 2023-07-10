Экзотическое путешествие. Мбаппе посетил родину отца в Африке и вместе со звездой UFC полакомился местным блюдом — фото

10 июля, 14:53
Поделиться:
Нганну угостил Мбаппе традиционным камерунским блюдом (Фото:Фрэнсис Нганну via Instagram)

Нганну угостил Мбаппе традиционным камерунским блюдом (Фото:Фрэнсис Нганну via Instagram)

Французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, который близок к переходу в мадридский Реал, посетил Камерун, откуда родом его отец Вильфрид Мбаппе.

Килиан прибыл в столицу Камеруна Яунде, произведя настоящий фурор у местных болельщиков, которым не так часто приходится видеть звезд мирового масштаба.

Мбаппе также встретился с франко-камерунским экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну, который угостил футболиста традиционным камерунским блюдом Ндоле.

Видео дня

Читайте также:
«Одно из самых удивительных мест». Влада Седан поделилась яркими фотографиями из экзотического путешествия

«Наслаждаемся самым известным камерунским блюдом Ндоле», — подписал фото Нганну.

Ранее сообщалось, что на фоне вероятного перехода в Реал Мбаппе раскритиковал ПСЖ.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Камерун Килиан Мбаппе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X