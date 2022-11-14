Оскорбил соперников. Звезда мирового футбола попал в скандал из-за неприличного жеста — видео 14 ноября, 12:04 Всего на счету Мбаппе в текущем сезоне на клубном уровне 19 голов (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе после матча чемпионата Франции с Осером попал в скандал из-за неприличного жеста.



Камеры засняли, как в подтрибунном помещении 23-летний нападающий демонстративно взял левой рукой свои гениталии и потряс ими перед игроками соперников.

Действия Килиана вызвали широкий резонанс. Сам форвард был раскритикован за такой поступок.

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Матч между ПСЖ и Осером завершился разгромной победой парижан со счетом 5:0. Начало разгрома положил как раз Килиан.

Всего на счету Мбаппе в текущем сезоне на клубном уровне 19 забитых мячей и пять результативных передач в 20 играх.

Ранее Килиан попал под жесткую критику после своих действий в матче 2-го тура чемпионата Франции против Монпелье.