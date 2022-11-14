Оскорбил соперников. Звезда мирового футбола попал в скандал из-за неприличного жеста — видео

14 ноября, 12:04
Поделиться:
Всего на счету Мбаппе в текущем сезоне на клубном уровне 19 голов (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Всего на счету Мбаппе в текущем сезоне на клубном уровне 19 голов (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Звездный форвард ПСЖ Килиан Мбаппе после матча чемпионата Франции с Осером попал в скандал из-за неприличного жеста.

Камеры засняли, как в подтрибунном помещении 23-летний нападающий демонстративно взял левой рукой свои гениталии и потряс ими перед игроками соперников.

https://twitter.com/deprtes4parodia/status/1591820951490285570

Действия Килиана вызвали широкий резонанс. Сам форвард был раскритикован за такой поступок.

Видео дня

Читайте также:
Звезда ПСЖ может принять меры к своему партнеру по сборной, который якобы пытался наложить на него проклятие

Матч между ПСЖ и Осером завершился разгромной победой парижан со счетом 5:0. Начало разгрома положил как раз Килиан.

Всего на счету Мбаппе в текущем сезоне на клубном уровне 19 забитых мячей и пять результативных передач в 20 играх.

Ранее Килиан попал под жесткую критику после своих действий в матче 2-го тура чемпионата Франции против Монпелье.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Видео Французская Лига 1 Килиан Мбаппе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X