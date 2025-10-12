«Это был безумный матч». Мбаппе признался, заслуженно ли Аргентина победила Францию в финале чемпионата мира

Звездный форвард Реала сборной Франции Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями о финале чемпионата мира-2022, в котором его команда уступила Аргентине Лионеля Месси в серии пенальти.

Мбаппе признал, что Аргентина справедливо выиграла турнир, сообщает El Gráfico.

«Это был безумный матч, который Аргентина заслужила выиграть, потому что была лучше на протяжении всего матча. Мы имели свой момент, но если смотреть на всю игру, победа была заслуженной», — сказал Мбаппе.

Француз все же надеется во второй раз стать чемпионом мира.

«Надеюсь выиграть ЧМ-2026. Это мечта — поднять Кубок мира еще раз. Я уже имел это счастье однажды и хочу дойти до третьего финала — на этот раз победного».

Мбаппе выигрывал чемпионат мира с Францией в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Мбаппе назвал футболиста, который является для него образцом.