Футбольная задача: Президент Франции намерен лично вмешаться в переговоры звезды ПСЖ и клуба 14 июня, 21:20 Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что попытается убедить Килиана Мбаппе остаться в ПСЖ.



Политик ответил на вопрос о том, останется ли звездный игрок в составе французского клуба.

«У меня нет информации, останется ли Килиан, но я попытаюсь добиться этого», — приводит слова Макрона RMC Sport.

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В прошлом году политик также проводил переговоры с Мбаппе, в результате чего тот подписал новый контракт с ПСЖ, который действует до лета 2024 года.

В прошлом сезоне Килиан провел 43 матча за клуб, в которых забил 41 гол и выполнил 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Мбаппе жестко отреагировал на слухи о возможном переходе в Реал.