Футбольная задача: Президент Франции намерен лично вмешаться в переговоры звезды ПСЖ и клуба
Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что попытается убедить Килиана Мбаппе остаться в ПСЖ.
Политик ответил на вопрос о том, останется ли звездный игрок в составе французского клуба.
«У меня нет информации, останется ли Килиан, но я попытаюсь добиться этого», — приводит слова Макрона RMC Sport.
В прошлом году политик также проводил переговоры с Мбаппе, в результате чего тот подписал новый контракт с ПСЖ, который действует до лета 2024 года.
В прошлом сезоне Килиан провел 43 матча за клуб, в которых забил 41 гол и выполнил 10 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Мбаппе жестко отреагировал на слухи о возможном переходе в Реал.