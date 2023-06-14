Футбольная задача: Президент Франции намерен лично вмешаться в переговоры звезды ПСЖ и клуба

14 июня, 21:20
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Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)

Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что попытается убедить Килиана Мбаппе остаться в ПСЖ.

Политик ответил на вопрос о том, останется ли звездный игрок в составе французского клуба.

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«У меня нет информации, останется ли Килиан, но я попытаюсь добиться этого», — приводит слова Макрона RMC Sport.

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В прошлом году политик также проводил переговоры с Мбаппе, в результате чего тот подписал новый контракт с ПСЖ, который действует до лета 2024 года.

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В прошлом сезоне Килиан провел 43 матча за клуб, в которых забил 41 гол и выполнил 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Мбаппе жестко отреагировал на слухи о возможном переходе в Реал.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Эммануэль Макрон Килиан Мбаппе

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