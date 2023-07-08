«Разделенный клуб». Мбаппе на фоне вероятного перехода в Реал сделал скандальное заявление о ПСЖ 8 июля, 13:30 Мбаппе раскритиковал ПСЖ (Фото:REUTERS/Desire Danga Essigue)

Форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе, который близок к переходу в мадридский Реал, сделал неоднозначное заявление относительно своего теперешнего клуба.

Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на France Football.

Мбаппе отметил, что болельщики недооценивают его уровень игры.

«Я много забиваю каждый год, поэтому для людей это становится нормальным явлением.

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Я молод и имел возможность наблюдать за тем, что делали Роналду, Месси, великие футболисты. Мы живем в таком обществе, где говорят: «Это все хорошо, но сделай это снова», — сказал Мбаппе.

Также француз рассказал о проблемах в парижском клубе.

Думаю, что пребывание в ПСЖ не очень помогает — это разделенная команда, разделенный клуб. Поэтому, конечно, это притягивает слухи. Однако меня они не беспокоят — я знаю, что делаю", — сказал Мбаппе.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи заявил, что клуб не отпустит Мбаппе бесплатно, поэтому игрок должен подписать новое соглашение или он будет продан.

