«Это позор». Мбаппе шокировало отношение фанатов ПСЖ к Месси
Мбаппе разочарован отношением к Месси (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал уход Лионеля Месси из парижского клуба.
Мбаппе отметил, что в Париже Месси не получил должного уважения от французских болельщиков, сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Мы говорим о потенциально лучшем игроке в истории футбола.
Это всегда плохие новости, когда уходит кто-то вроде Месси. Я не совсем понимаю, почему столько людей почувствовали облегчение после его ухода.
Во Франции он не получил уважения, которого действительно заслуживал. Это стыд", — сказал Мбаппе.
Ранее Месси заявил, что, скорее всего продолжит карьеру в Интер Майами.