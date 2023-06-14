«Это позор». Мбаппе шокировало отношение фанатов ПСЖ к Месси 14 июня, 11:22 Мбаппе разочарован отношением к Месси (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал уход Лионеля Месси из парижского клуба.

Мбаппе отметил, что в Париже Месси не получил должного уважения от французских болельщиков, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Мы говорим о потенциально лучшем игроке в истории футбола.

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Это всегда плохие новости, когда уходит кто-то вроде Месси. Я не совсем понимаю, почему столько людей почувствовали облегчение после его ухода.



Во Франции он не получил уважения, которого действительно заслуживал. Это стыд", — сказал Мбаппе.

Ранее Месси заявил, что, скорее всего продолжит карьеру в Интер Майами.