Космические миллионы. Звезда ПСЖ возглавил необычный рейтинг спортсменов-богачей
Богач Мбаппе (Фото:instagram.com/k.mbappe)
Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира, которым еще не исполнилось 25 лет.
Список возглавил французский нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе, который в прошлом сезоне заработал 100 миллионов долларов в спорте и еще 20 миллионов за его пределами.
Также в тройку вошли американский футболист Кайлер Мюррей и пилот Фомулы-1 Макс Ферстаппен.
Самые высокооплачиваемые спортсмены в возрасте до 25 лет:
1. Килиан Мбаппе (футбол, ПСЖ) — 120 млн долларов
2. Кайлер Мюррей (американский футбол, Аризона) — 70,5 млн долларов
3. Макс Ферстаппен (гонки, Ред Булл) — 64 млн долларов
4. Эрлинг Холанд (футбол, Манчестер Сити) — 52 млн долларов
5. Лука Дончич (баскетбол, Даллас) — 47,2 млн долларов
Интересно, что Эрлинг Холанд, который побил рекорд результативности АПЛ, расположен на четвертом месте.
Ранее сообщалось, что Роналду возглавил список спортсменов с наибольшими доходами в 2023 году.