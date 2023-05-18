Космические миллионы. Звезда ПСЖ возглавил необычный рейтинг спортсменов-богачей

18 мая, 17:22
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Богач Мбаппе (Фото:instagram.com/k.mbappe)

Богач Мбаппе (Фото:instagram.com/k.mbappe)

Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира, которым еще не исполнилось 25 лет.

Список возглавил французский нападающий Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе, который в прошлом сезоне заработал 100 миллионов долларов в спорте и еще 20 миллионов за его пределами.

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Также в тройку вошли американский футболист Кайлер Мюррей и пилот Фомулы-1 Макс Ферстаппен.

Самые высокооплачиваемые спортсмены в возрасте до 25 лет:

1. Килиан Мбаппе (футбол, ПСЖ) — 120 млн долларов

2. Кайлер Мюррей (американский футбол, Аризона) — 70,5 млн долларов

3. Макс Ферстаппен (гонки, Ред Булл) — 64 млн долларов

4. Эрлинг Холанд (футбол, Манчестер Сити) — 52 млн долларов

5. Лука Дончич (баскетбол, Даллас) — 47,2 млн долларов

Интересно, что Эрлинг Холанд, который побил рекорд результативности АПЛ, расположен на четвертом месте.

Ранее сообщалось, что Роналду возглавил список спортсменов с наибольшими доходами в 2023 году.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Forbеs Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Макс Ферстаппен

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