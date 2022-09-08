УЕФА определил лучший гол тура Лиги чемпионов — видео 8 сентября, 19:34 Мбаппе помог ПСЖ победить Ювентус (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе был признан автором лучшего гола в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов.

Путем голосования болельщики отметили первый из двух мячей, которые Мбаппе забил в ворота Ювентуса, сообщает официальный сайт УЕФА.

На 5-й минуте матча форвард получил пас от Неймара и с лета отправил мяч в сетку.

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После этого Мбаппе оформил дубль и помог ПСЖ победить Ювентус со счетом 2:1.

К слову, Мбаппе также претендовал на звание лучшего игрока тура, но в этой номинации победил нападающий Барселоны Роберт Левандовский.

Ранее сообщалось, что новичок Шахтера Марьян Швед попал в символическую команду недели Лиги чемпионов.

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