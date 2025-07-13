Самый дорогой футболист в истории Динамо завершил карьеру

Бывший нападающий и Динамо Дьемерси Мбокани повесил бутсы на гвоздь в 39 лет.

Об этом сообщает Transfermarkt.

В 2013 году Динамо заплатило за трансфер форварда из Андерлехта рекордные для клуба 11 миллионов евро.

За бело-синих Мбокани провел 77 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 гол и сделал 14 ассистов. В сезоне-2014/15 он помог киевлянам добыть золотой дубль — чемпионство УПЛ и Кубок Украины.

На протяжении карьеры футболист также выступал за Стандард, Монако, Вольфсбург, Норвич, Халл Сити и Антверпен. Его последним клубом стал армянский Ноа.

Всего на клубном уровне Мбокани сыграл 479 официальных матчей и отметился 208 голами. В составе сборной ДР Конго провел 49 поединков, в которых забил 22 мяча. В 2015 году вместе с национальной командой завоевал бронзу Кубка африканских наций.

Ранее бывший полузащитник Динамо Сергей Сидорчук заявил, что Дьемерси Мбокани был самым сильным легионером, с которым он выступал в киевском клубе.