Обошел Месси. УЕФА назвал лучшего футболиста недели Лиги чемпионов 27 октября, 19:28 Тареми забил два гола в матче с Брюгге (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Лучшим игроком 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов признан нападающий Порту Мехди Тареми.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Тареми стал одним из героев Порту в выездном матче против Брюгге, в котором португальский клуб победил 4:0, а форвард забил два гола.

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К тому же победа позволила Порту выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, поскольку в параллельном матче группы Атлетико сыграл вничью с Байером — 2:2.

Второе место занял форвард ПСЖ Лионель Месси, а третье — нападающий Наполи Джованни Симеоне. Четвертую строчку занял полузащитник Рафа Силва из Бенфики.



Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Лионель Месси стал автором лучшего гола в 5-м туре Лиги чемпионов.