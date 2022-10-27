Обошел Месси. УЕФА назвал лучшего футболиста недели Лиги чемпионов

27 октября, 19:28
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Тареми забил два гола в матче с Брюгге (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Тареми забил два гола в матче с Брюгге (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Лучшим игроком 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов признан нападающий Порту Мехди Тареми.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Тареми стал одним из героев Порту в выездном матче против Брюгге, в котором португальский клуб победил 4:0, а форвард забил два гола.

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К тому же победа позволила Порту выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, поскольку в параллельном матче группы Атлетико сыграл вничью с Байером — 2:2.

Второе место занял форвард ПСЖ Лионель Месси, а третье — нападающий Наполи Джованни Симеоне. Четвертую строчку занял полузащитник Рафа Силва из Бенфики.

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Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Лионель Месси стал автором лучшего гола в 5-м туре Лиги чемпионов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Порту

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