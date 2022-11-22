Сборная Польши стартовала на ЧМ-2022 с ничьей с командой Мексики — видео
Самый реальный шанс забить в матче не использовал Роберт Левандовски (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)
Сборная Польши стартовала на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре с ничьей с национальной командой Мексики.
Встреча завершилась без забитых мячей. В первом тайме более опасными в атаке были мексиканцы, но свои моменты они не реализовали.
Самый же реальный шанс забить был у поляков, но их капитан Роберт Левандовски уже после перерыва не реализовал пенальти. С его ударом с 11-метровой отметки справился вратарь мексиканцев Гильермо Очоа.
Мексика — Польша 0:0
Нереализованный пенальти: Левандовски, 58 (Польша)
Турнирная таблица
В другом матче группы сборная Аргентины сенсационно проиграла национальной команде Саудовской Аравии.