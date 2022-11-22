Сборная Польши стартовала на ЧМ-2022 с ничьей с командой Мексики — видео 22 ноября, 19:54 Самый реальный шанс забить в матче не использовал Роберт Левандовски (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Сборная Польши стартовала на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре с ничьей с национальной командой Мексики.



Встреча завершилась без забитых мячей. В первом тайме более опасными в атаке были мексиканцы, но свои моменты они не реализовали.

Самый же реальный шанс забить был у поляков, но их капитан Роберт Левандовски уже после перерыва не реализовал пенальти. С его ударом с 11-метровой отметки справился вратарь мексиканцев Гильермо Очоа.

Видео дня

Мексика — Польша 0:0

Нереализованный пенальти: Левандовски, 58 (Польша)

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В другом матче группы сборная Аргентины сенсационно проиграла национальной команде Саудовской Аравии.