Сборная Польши стартовала на ЧМ-2022 с ничьей с командой Мексики — видео

22 ноября, 19:54
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Самый реальный шанс забить в матче не использовал Роберт Левандовски (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Самый реальный шанс забить в матче не использовал Роберт Левандовски (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Сборная Польши стартовала на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре с ничьей с национальной командой Мексики.

Встреча завершилась без забитых мячей. В первом тайме более опасными в атаке были мексиканцы, но свои моменты они не реализовали.

Самый же реальный шанс забить был у поляков, но их капитан Роберт Левандовски уже после перерыва не реализовал пенальти. С его ударом с 11-метровой отметки справился вратарь мексиканцев Гильермо Очоа.

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Мексика — Польша 0:0

Нереализованный пенальти: Левандовски, 58 (Польша)

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В другом матче группы сборная Аргентины сенсационно проиграла национальной команде Саудовской Аравии.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу ЧМ-2022 Роберт Левандовски Сборная Польши

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