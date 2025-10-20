Футбольный клуб из маленького села сенсационно стал чемпионом Швеции и сыграет в квалификации Лиги чемпионов — видео

20 октября, 23:30
Поделиться:
Мьельбю досрочно выиграл чемпионский титул (Фото: ФК Мьельбю)

Мьельбю досрочно выиграл чемпионский титул (Фото: ФК Мьельбю)

Футбольный клуб Мьельбю впервые в истории стал чемпионом Швеции.

Команда досрочно гарантировала себе титул после победы в 27-м туре над Гетеборгом со счетом 2:0.

https://twitter.com/sportshbomaxse/status/1980350119305228361

Мьельбю набрал 66 очков и за три тура до завершения чемпионата опережает ближайшего преследователя — Хаммарбю — на 11 баллов.

Реклама

Триумф Мьельбю стал настоящей сенсацией, поскольку клуб представляет деревню Хеллевик, где проживает около 1,5 тысячи человек.

В следующем сезоне клуб сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Агротех, любительский клуб из села, сенсационно вышел в 1/8 финала Кубка Украины.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига чемпионов Швеция

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies