Футбольный клуб из маленького села сенсационно стал чемпионом Швеции и сыграет в квалификации Лиги чемпионов — видео
Мьельбю досрочно выиграл чемпионский титул (Фото: ФК Мьельбю)
Футбольный клуб Мьельбю впервые в истории стал чемпионом Швеции.
Команда досрочно гарантировала себе титул после победы в 27-м туре над Гетеборгом со счетом 2:0.
Мьельбю набрал 66 очков и за три тура до завершения чемпионата опережает ближайшего преследователя — Хаммарбю — на 11 баллов.
Триумф Мьельбю стал настоящей сенсацией, поскольку клуб представляет деревню Хеллевик, где проживает около 1,5 тысячи человек.
В следующем сезоне клуб сыграет в квалификации Лиги чемпионов.
