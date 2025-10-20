Футбольный клуб Мьельбю впервые в истории стал чемпионом Швеции.

Команда досрочно гарантировала себе титул после победы в 27-м туре над Гетеборгом со счетом 2:0.

Мьельбю набрал 66 очков и за три тура до завершения чемпионата опережает ближайшего преследователя — Хаммарбю — на 11 баллов.

Триумф Мьельбю стал настоящей сенсацией, поскольку клуб представляет деревню Хеллевик, где проживает около 1,5 тысячи человек.

В следующем сезоне клуб сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

