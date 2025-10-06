Лучший бомбардир сборной Нидерландов не приехал в команду — у него украли паспорт
Депай — звезда сборной Нидерландов (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)
Форвард бразильского клуба Коринтианс Мемфис Депай не смог вовремя прибыть в расположение сборной Нидерландов для подготовки к октябрьским матчам отбора на чемпионат мира 2026 года.
У футболиста украли паспорт в Бразилии, пишет BBC Sport. Из-за отсутствия документов он не смог вылететь в Нидерланды в воскресенье, 5 октября.
В нидерландской федерации футбола заявили, что Депай «делает все возможное», чтобы вылететь «как можно скорее».
«Есть обстоятельства, которые мы не можем контролировать. Мы надеемся, что он сможет как можно скорее присоединиться к нам на тренировочном сборе», — отметил главный тренер «оранжевых» Рональд Куман.
Нидерланды 9 октября сыграют на выезде против Мальты, а 12 октября будут принимать Финляндию.
Команда Кумана возглавляет свою отборочную группу ЧМ-2026, набрав 10 очков в четырех поединках.
Добавим, что Депай в сентябре этого года стал лучшим бомбардиром в истории сборной Нидерландов — 52 гола в 102 матчах. Мемфис оформил дубль в игре с Литвой (3:2) и побил рекорд Робина ван Перси (50 мячей).